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Женщины страдают от использования смартфонов больше мужчин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Женщины испытывают более сильные боли в шее при использовании смартфона, чем мужчины. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования ученых.

Дело в том положении, который принимает шея при просмотре экрана гаджета. У мужчин шея, как правило, длиннее и они сгибают ее у самой головы, а женщины, наоборот, ближе к груди.

«Вслед за этим исследованием мы хотим выяснить, связано ли то, каким образом женщины сгибают шею, пользуясь электронными устройствами, с болью в шее и челюсти», — заявила ведущий автор исследования доктор Клэр Терхьюн с факультета антропологии Университета Арканзаса.

Она также посоветовала как можно реже проводить время, глядя сверху вниз в смартфон или планшет.

25 августа сообщалось, что для того, чтобы избежать таких симптомов, как онемение, боль в большом пальце, запястье, шее и спине, в первую очередь необходимо покупать смартфон такого размера, чтобы его можно было обхватить своим большим и указательным пальцами.

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