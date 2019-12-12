Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян при выборе смартфона

В уходящем году россияне чаще всего выбирали смартфоны с тройной камерой, диагональю экрана от 5,5 дюйма и объемом встроенной памяти не менее 64 Гб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос крупнейших ритейлеров.

Отмечается, что повышенный спрос на смартфоны с тройными камерами, поддерживающими 3-кратный и 5-кратный зум, и большой памятью создает популярность соцсетей, куда выкладываются фото и видео.

Доля смартфонов с дисплеем больше шести дюймов выросла за год с 5% до 46,3%.

Ритейлеры также отмечают интерес покупателей к функции NFC для бесконтактной оплаты покупок.

При этом одним из главных ожиданий следующего года, по мнению участников рынка, будут смартфоны с поддержкой 5G. Однако их выход на рынок целиком зависит от решения властями вопроса о выделении новому поколению связи диапазона частот 3,4-3,8 ГГц.

29 сентября названы смартфоны года. В рейтинге, который составило издание «Бизнес инсайдер», на первом месте оказался смартфон из Китая. Лидерство за OnePlus 7T. Флагман от Apple — iPhone 11 только на втором месте. На третьем тоже китайский гаджет — OnePlus 7 Pro. Рейтинг составили с учетом соотношения цены и функционала. Китайские смартфоны выгодно отличаются лучшим дисплеем, системой распознавания лица и быстрой работой датчиков отпечатков пальцев.