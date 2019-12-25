Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

Уход американской корпорации Apple с российского рынка из-за закона о предустановке российского ПО на гаджеты маловероятен. Об этом «Известиям» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр отметил, что подобное решение было бы невыгодно прежде всего для самой Apple, так как в России высокая конкуренция среди производителей гаджетов, и многие россияне делают выбор не в пользу iPhone.

«Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone», — сказал Мантуров.

Кроме того, глава ведомства усомнился, что новый закон приведет к подорожанию техники. По словам Мантурова, предустановка российского ПО справедлива, и подобный опыт имеют другие страны.

«В Китае коллеги это сделали давным-давно, почему мы должны каким-то образом ограничивать свои возможности? <…> Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене. У меня есть уверенность в качестве и надежности российских программных продуктов», — указал он.

Помимо этого, министр рассказал о будущем автомобилей Aurus и оценил идею продлить время реализации вина.

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«Не каждый станет покупать Apple»