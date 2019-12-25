Прямой эфир

Мантуров оценил вероятность ухода Apple c российского рынка

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уход американской корпорации Apple с российского рынка из-за закона о предустановке российского ПО на гаджеты маловероятен. Об этом «Известиям» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр отметил, что подобное решение было бы невыгодно прежде всего для самой Apple, так как в России высокая конкуренция среди производителей гаджетов, и многие россияне делают выбор не в пользу iPhone.

«Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone», — сказал Мантуров.

Кроме того, глава ведомства усомнился, что новый закон приведет к подорожанию техники. По словам Мантурова, предустановка российского ПО справедлива, и подобный опыт имеют другие страны.

«В Китае коллеги это сделали давным-давно, почему мы должны каким-то образом ограничивать свои возможности? <…> Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене. У меня есть уверенность в качестве и надежности российских программных продуктов», — указал он.

Помимо этого, министр рассказал о будущем автомобилей Aurus и оценил идею продлить время реализации вина.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Не каждый станет покупать Apple»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон о предустановке российского ПО
Названы самые популярные смартфоны в мире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019