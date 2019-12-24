Трамп заявил о подписании торговой сделки на церемонии с Си Цзиньпином

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином уже готово и будет подписано на церемонии вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы проведем церемонию <…>. И подписание будет быстрым, потому что мы хотим завершить с этим. Соглашение заключено, сейчас мы просто занимаемся его переводом», — цитирует главу Белого дома австралийский новостной сервис 7 News.

Отмечается, представитель министерства торговли КНР заявил, что детали сделки с Соединенными Штатами будут обнародованы после официального подписания документа лидерами стран.

Ранее, 22 декабря, Трамп на выступлении во Флориде заявил, что Вашингтон и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена «очень скоро».

15 декабря стало известно, что Китай решил отложить введение дополнительных пошлин на импорт из США. Новые пошлины в 10 и 5% должны были коснуться сельскохозяйственной продукции США (пшеница, кукуруза), а также автомобилей и комплектующих американского производства.

14 декабря США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая.

13 декабря Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем. По словам американского лидера, Пекин согласился на массовые закупки сельскохозяйственной продукции из США, промышленных товаров.

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны вводили новые пошлины.