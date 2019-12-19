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Китай освободит определенные товары из США от дополнительных пошлин

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Фото: TASS/Zuma/Hitoshi Yamada
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Китай анонсировал первую часть второго списка товаров из США, которые не будут облагаться пошлинами. Мера вступит в силу с 26 декабря и будет действовать год. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Комитетом по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, в четверг, 19 декабря.

«С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров. Она [первая часть второго списка] вступит в силу 26 декабря 2019 года и будет действовать до 25 декабря 2020 года», — цитирует ТАСС положение документа.

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15 декабря стало известно, что Китай решил отложить введение дополнительных пошлин на импорт из США. Новые пошлины в 10% и 5% должны были коснуться сельскохозяйственной продукции США (пшеница, кукуруза), а также автомобилей и комплектующих американского производства.

14 декабря США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая.

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем. По словам американского лидера, Пекин согласился на массовые закупки сельскохозяйственной продукции из США, промышленных товаров.

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.

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