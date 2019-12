Последнее китайское примирение: США взяли паузу в войне пошлин

В идущей уже почти два года торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем наступило перемирие: Белый дом объявил об успешном завершении первой фазы переговоров по урегулированию споров. Дополнительных взаимных пошлин, которые должны были начать действовать с 15 декабря, не будет — во всяком случае пока. «Известия» разбирались в деталях соглашения и в том, почему эксперты не разделяют оптимизма официальных властей по поводу долгосрочного характера сделки, заключенной меньше чем за год до президентских выборов в США.

«Историческая» и «прорывная» — к таким эпитетам американские чиновники решили прибегнуть, комментируя договоренность, достигнутую Соединенными Штатами и Китаем по первой фазе торговой сделки, которая призвана положить конец идущему с 2018 года торговому конфликту. Об успехе переговорного процесса в пятницу, 13 декабря, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter (накануне он, кстати, установил в соцсети личный рекорд, разместив за сутки 123 поста и репоста),

В рамках первой фазы сделки Вашингтон согласился не вводить с 15 декабря повышенные пошлины на китайскую продукцию на сумму $160 млрд — сотовые телефоны, портативные компьютеры и другие потребительские товары. Кроме того, ставка уже действующих тарифов на импорт электроники на сумму $120 млрд будет снижена вдвое — до 7,5%.

В свою очередь Китай, как заявил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, согласился в ближайшие два года увеличить импорт американских товаров на $200 млрд по сравнению с уровнем «довоенного» 2017 года. «Если такие закупки будут проведены, это станет мощным рывком для американского экспорта в Китай, — отмечает Reuters. — Исходя из данных Бюро экономического анализа США, Китай в 2017 году, до начала торгового конфликта, приобрел американских товаров на $130 млрд и услуг еще на $56 млрд».

Замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь уточнил, что первая часть соглашения состоит из девяти пунктов, касающихся, в частности, таких сфер, как защита интеллектуальной собственности, передача технологий и сельское хозяйство. Замглавы минфина КНР Ляо Минь в свою очередь сообщил, что Пекин в рамках сделки согласился не вводить повышенные пошлины на товары из США, которые также должны были начать действовать с 15 декабря.

В целом заключенное перемирие имеет глобальное значение — взята пауза в конфликте, прямыми участниками которого являются две крупнейшие мировые экономики, а опосредованными — все страны или компании, которые ведут бизнес с Китаем или США. Отсутствие договоренности сказалось бы и на российской экономике, в частности, на курсе национальной валюты. Оценивая последствия дальнейшей эскалации китайско-американского торгового конфликта, старший инвестиционный консультант «БКС Брокера» Максим Ковязин в беседе с РБК Quote допускал, что курс мог бы «уйти в район ₽66–67 за $1».

«Однако достигнутая договоренность уже вызывает вопросы у политических союзников, противников, аналитиков и бизнес-групп, которые, вероятно, и будут определять место этой сделки в экономической истории, — пишет Bloomberg. — Но что если этим всё и закончится, после всех введенных пошлин и настоящей драмы? Что, если на первой фазе данной сделке предначертано завершиться?»

Несмотря на то что сам Трамп обещает провести еще как минимум два этапа в рамках торговой сделки с Пекином, «многие аналитики скептически оценивают возможность значительного дополнительного прогресса с учетом того, что в США предстоит год [президентских] выборов, а у Китая за это время может закончиться терпение», пишет агентство. «После всех успехов и неудач, которые произошли за последние два года и привели к заключению частичной сделки, не уверен, что у обеих стран хватит воли в срочном порядке вновь погрузиться в решение этих вопросов, — отмечает Венди Катлер, в прошлом — участник торговых переговоров, а ныне — вице-президент Института политики в Азиатском обществе в США. — Стоит приветствовать первую фазу торговой сделки. Однако похоже, что эта договоренность отнюдь не предполагает долгосрочных фундаментальных перемен в китайском торговом режиме, о которых американская администрация заявляла пару лет назад».

Для американского бизнеса принятых мер недостаточно. «Это важный и обнадеживающий рывок вперед, однако многое еще предстоит сделать, — говорится в заявлении президента Совета индустрии информационных технологий Джейсона Оксмана. — Призываем обе страны использовать этот позитивный момент с тем, чтобы заключить более широкое соглашение, направленное на решение давно существующих проблем с несправедливыми торговыми подходами Китая. Торговая война уже обошлась американским потребителям и предприятиям более чем в $42 млрд, и эта цифра каждый день продолжает расти».

Очевидно, что достижение договоренности, хоть и промежуточной, по одному из важнейших для страны экономических вопросов пойдет в актив Дональду Трампу, который на предстоящих в ноябре 2020-го президентских выборах намерен добиться второго срока в Белом доме. Назвать американцев приверженцами «культа личности» крайне сложно, однако на этот раз даже чиновники в один голос славили главу государства.

Так, по словам главы минфина США Стивена Мнучина, первая фаза сделки с Китаем — «еще один важный шаг в плане реализации экономической повестки президента Трампа», благодаря «лидерству которого» достигнутые договоренности «позволяют добиться критически важного прогресса на пути к более сбалансированным торговым отношениям».

Сам Трамп, объявляя о сделке, подчеркнул, что «переговоры по второй фазе сделки начнутся незамедлительно, а совсем не после выборов 2020 года».

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....