Последнее китайское примирение: США взяли паузу в войне пошлин

В идущей уже почти два года торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем наступило перемирие: Белый дом объявил об успешном завершении первой фазы переговоров по урегулированию споров. Дополнительных взаимных пошлин, которые должны были начать действовать с 15 декабря, не будет — во всяком случае пока. «Известия» разбирались в деталях соглашения и в том, почему эксперты не разделяют оптимизма официальных властей по поводу долгосрочного характера сделки, заключенной меньше чем за год до президентских выборов в США.

Предотвратили эскалацию

«Историческая» и «прорывная» — к таким эпитетам американские чиновники решили прибегнуть, комментируя договоренность, достигнутую Соединенными Штатами и Китаем по первой фазе торговой сделки, которая призвана положить конец идущему с 2018 года торговому конфликту. Об успехе переговорного процесса в пятницу, 13 декабря, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter (накануне он, кстати, установил в соцсети личный рекорд, разместив за сутки 123 поста и репоста),

В рамках первой фазы сделки Вашингтон согласился не вводить с 15 декабря повышенные пошлины на китайскую продукцию на сумму $160 млрд — сотовые телефоны, портативные компьютеры и другие потребительские товары. Кроме того, ставка уже действующих тарифов на импорт электроники на сумму $120 млрд будет снижена вдвое — до 7,5%.

китай сша Текстильная фабрика в Китае Фото: Global Look Press/Lv Jianshe

В свою очередь Китай, как заявил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, согласился в ближайшие два года увеличить импорт американских товаров на $200 млрд по сравнению с уровнем «довоенного» 2017 года. «Если такие закупки будут проведены, это станет мощным рывком для американского экспорта в Китай, — отмечает Reuters. — Исходя из данных Бюро экономического анализа США, Китай в 2017 году, до начала торгового конфликта, приобрел американских товаров на $130 млрд и услуг еще на $56 млрд».

Замминистра коммерции Китая Ван Шоувэнь уточнил, что первая часть соглашения состоит из девяти пунктов, касающихся, в частности, таких сфер, как защита интеллектуальной собственности, передача технологий и сельское хозяйство. Замглавы минфина КНР Ляо Минь в свою очередь сообщил, что Пекин в рамках сделки согласился не вводить повышенные пошлины на товары из США, которые также должны были начать действовать с 15 декабря.

«Без фундаментальных перемен»

В целом заключенное перемирие имеет глобальное значение — взята пауза в конфликте, прямыми участниками которого являются две крупнейшие мировые экономики, а опосредованными — все страны или компании, которые ведут бизнес с Китаем или США. Отсутствие договоренности сказалось бы и на российской экономике, в частности, на курсе национальной валюты. Оценивая последствия дальнейшей эскалации китайско-американского торгового конфликта, старший инвестиционный консультант «БКС Брокера» Максим Ковязин в беседе с РБК Quote допускал, что курс мог бы «уйти в район ₽66–67 за $1».

«Однако достигнутая договоренность уже вызывает вопросы у политических союзников, противников, аналитиков и бизнес-групп, которые, вероятно, и будут определять место этой сделки в экономической истории, — пишет Bloomberg. — Но что если этим всё и закончится, после всех введенных пошлин и настоящей драмы? Что, если на первой фазе данной сделке предначертано завершиться?»

китай сша Свиноферма в США Фото: REUTERS/John Gress

Несмотря на то что сам Трамп обещает провести еще как минимум два этапа в рамках торговой сделки с Пекином, «многие аналитики скептически оценивают возможность значительного дополнительного прогресса с учетом того, что в США предстоит год [президентских] выборов, а у Китая за это время может закончиться терпение», пишет агентство. «После всех успехов и неудач, которые произошли за последние два года и привели к заключению частичной сделки, не уверен, что у обеих стран хватит воли в срочном порядке вновь погрузиться в решение этих вопросов, — отмечает Венди Катлер, в прошлом — участник торговых переговоров, а ныне — вице-президент Института политики в Азиатском обществе в США. — Стоит приветствовать первую фазу торговой сделки. Однако похоже, что эта договоренность отнюдь не предполагает долгосрочных фундаментальных перемен в китайском торговом режиме, о которых американская администрация заявляла пару лет назад».

Для американского бизнеса принятых мер недостаточно. «Это важный и обнадеживающий рывок вперед, однако многое еще предстоит сделать, — говорится в заявлении президента Совета индустрии информационных технологий Джейсона Оксмана. — Призываем обе страны использовать этот позитивный момент с тем, чтобы заключить более широкое соглашение, направленное на решение давно существующих проблем с несправедливыми торговыми подходами Китая. Торговая война уже обошлась американским потребителям и предприятиям более чем в $42 млрд, и эта цифра каждый день продолжает расти».

Упустил «рычаг»?

Очевидно, что достижение договоренности, хоть и промежуточной, по одному из важнейших для страны экономических вопросов пойдет в актив Дональду Трампу, который на предстоящих в ноябре 2020-го президентских выборах намерен добиться второго срока в Белом доме. Назвать американцев приверженцами «культа личности» крайне сложно, однако на этот раз даже чиновники в один голос славили главу государства.

китай сша Министерство финансов США Фото: REUTERS/Brian Snyder

Так, по словам главы минфина США Стивена Мнучина, первая фаза сделки с Китаем — «еще один важный шаг в плане реализации экономической повестки президента Трампа», благодаря «лидерству которого» достигнутые договоренности «позволяют добиться критически важного прогресса на пути к более сбалансированным торговым отношениям».

Сам Трамп, объявляя о сделке, подчеркнул, что «переговоры по второй фазе сделки начнутся незамедлительно, а совсем не после выборов 2020 года».

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2019 г.

Впрочем, если формально это обещание президент вполне может сдержать, то каких-то судьбоносных решений до ноября будущего года ждать, скорее всего, не следует: возобновление конфликта с Пекином явно негативно скажется на развитии американской экономики, а новые послабления для КНР в очередной раз станут поводом для негатива в адрес добивающегося переизбрания президента, которого и так уже критикуют (в том числе товарищи по Республиканской партии) за то, что он, мол, упускает «рычаг» влияния на Китай, идя на серьезные уступки.

китай сша Производственная линия мобильных телефонов Huawei в Китае Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Сенатор-демократ Крис Мерфи и вовсе назвал действия Белого дома «тотальной капитуляцией», заявив, что Китай «не взял на себя вообще никаких твердых обязательств по структурным реформам». Собственно, именно коренных перемен Трамп и обещал добиться от Пекина: речь идет о практике огромных государственных субсидий целому ряду секторов экономики, которые позволяют производителям демпинговать; требованиям по раскрытию технологий для компаний, которые хотят попасть на китайский рынок; вопросам соблюдения прав на интеллектуальную собственность и экономического шпионажа.

Кстати, в Пекине вообще дали минимум подробностей по заключенной первой фазе сделки, которую планируется документально оформить в январе. «Китай взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг, — пишет «Русская служба Би-би-си». — Ключевые проблемы — кража американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям — остались за рамками». По оценке телерадиокомпании, такая ситуация — явный признак продолжения торговой войны, которая вкупе с процедурой импичмента «станет фоном избирательной кампании Трампа».

В том, что Пекин сейчас или позднее, по требованию США или кого-либо еще, откажется от нынешних подходов к регулированию экономики, сомневается и Forbes. «Главным фактором, который на протяжении последних четырех десятков лет обеспечивал умопомрачительный экономический и технологический рост Китая, является его возможность объединения рыночных сил с государственным вмешательством, — указывает издание. — Это как раз и есть та экономическая структура, отказаться от которой от Китая требуют США. И совершенно неудивительно, что у Китая таких планов нет и в помине».

Формула успеха

Тот факт, что Трамп надеется победить в гонке за кресло в Овальном кабинете, явно учли и в Китае. «В последние месяцы Трамп и (председатель КНР) Си Цзиньпин оказались под экономическим и политическим прессингом, направленным на ослабление торгового конфликта, — пишет, в частности, The Wall Street Journal. — Рассчитывая на то, что американскому президенту в процессе борьбы за переизбрание нужно поддержать экономику и рынки, команда Си выступила с давно вынашивавшимся предложением: проводить переговоры поэтапно».

китай сша Соевые бобы в поле, штат Индиана, США Фото: REUTERS/Bryan Woolston

Данная формула, похоже, вполне устраивает главу американской администрации. Помимо предвыборной гонки, Трампу сейчас нужно уделять значительное внимание еще одному «препятствию» на пути к переизбранию — запущенной демократами в конгрессе процедуре расследования с целью последующего импичмента. Сомневаться в том, что в подобном цейтноте комплексное решение ключевых экономических вопросов может быть отодвинуто на второй план, почти не приходится.