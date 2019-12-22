Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Вашингтона и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Об этом в субботу, 21 декабря заявил президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде.

По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена «очень скоро». «Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и как результат достигли прорыва по торговому соглашению», — цитирует Трампа ТАСС.

Американский президент добавил, что «Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов». Ранее Трамп сообщил, что в пятницу обсудил торговую сделку по телефону со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Президент США также заявил о прогрессе в обсуждении Гонконга, отметив, что в беседе также обсуждалась Северная Корея. 13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны вводили новые пошлины.