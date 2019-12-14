США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая

США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин на китайские товары. Об этом свидетельствует заявление аппарата представителя на торговых переговорах, которое было опубликовано в базе Федерального реестра.

«В соответствии с указанием президента торговый представитель США (...) приостанавливает (меры) до последующего уведомления (вступление в силу) дополнительных пошлин в размере 15% на определенные товары из Китая», — говорится в тексте документа, который приводит ТАСС.

Пошлины должны были вступить в силу в 00:01 (08:01) 15 декабря.

Ранее 13 декабря американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении договоренности в первом соглашении с Китаем. По его словам, Пекин согласился на массовые закупки сельскохозяйственной продукции из США, промышленных товаров и др.

Накануне Трамп заявил, что обе стороны очень близки к заключению большой сделки.

Вместе с тем 7 декабря Трамп призвал Всемирный банк перестать выдавать кредиты Китаю. Он отметил, что «у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают».

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению. 11 октября появилась информация о том, что торговая война между странами может быть приостановлена. Отмечалось, что в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.