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Трамп рассказал о телефонном разговоре с Си Цзиньпином

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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу обсудил по телефону со своим китайским коллегой Си Цзиньпином торговую сделку и другие темы.

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«Я очень хорошо побеседовал с президентом Китая Си о нашей гигантской торговой сделке», — написал Трамп на своей странице в Twitter 20 декабря.

Он отметил, что готовится официальное подписание торгового соглашения и что китайская сторона уже начала крупные закупки сельскохозяйственной продукции и не только. Президент США также заявил о прогрессе в обсуждении Гонконга, отметив, что в беседе также обсуждалась Северная Корея.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года, когда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже оба государства периодически вводили новые пошлины.

В октябре 2019 года стало известно, что торговая война между этими странами может быть приостановлена, поскольку в рамках соглашения КНР пойдет на уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят несколько тарифных льгот. Через несколько дней китайский МИД сообщил о достижении консенсуса в ходе переговоров по торговому соглашению между двумя странами.

В начале декабря американский лидер призвал Всемирный банк перестать выдавать кредиты Пекину, объясняя это тем, что «у Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают». Чуть позже американский лидер заявил, что обе стороны близки к заключению большой сделки.

Трамп заявил 13 января, что КНР согласилась на массовые закупки сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов, промышленных и других товаров. На следующий день стало известно, что американская сторона официально отложила вступление в силу дополнительных пошлин на китайские товары.

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