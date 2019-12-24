СК проверит данные об отказе в захоронении ветерана на кладбище в Москве

Следователи проверят информацию об отказе в захоронении ветерана Великой Отечественной войны на кладбище в ТиНАО. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, информация появилась на сайте одного из информационных телеканалов. «Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует Иванову агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день RT сообщил, что москвичка более трех месяцев не может похоронить свою бабушку — ветерана ВОВ и труженицу тыла Юлию Фокину. Женщина скончалась в сентябре. Она просила родственников похоронить ее на кладбище «Ракитки» в ТиНАО, где заранее купила место.

Несмотря на имеющиеся документы, сотрудники кладбища отказали родственнице, сославшись на то, что прежняя администрация якобы не предоставила сведения о продаже участка.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В августе сообщалось, что в Тюмени 91-летнего ветерана ВОВ Анну Бусыгину похоронили в полиэтиленовом мешке. Знакомые женщины обвинили в произошедшем руководство пансионата, в котором она проживала в последние годы.