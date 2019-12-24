Прямой эфир

СК проверит данные об отказе в захоронении ветерана на кладбище в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проверят информацию об отказе в захоронении ветерана Великой Отечественной войны на кладбище в ТиНАО. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, информация появилась на сайте одного из информационных телеканалов. «Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует Иванову агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день RT сообщил, что москвичка более трех месяцев не может похоронить свою бабушку — ветерана ВОВ и труженицу тыла Юлию Фокину. Женщина скончалась в сентябре. Она просила родственников похоронить ее на кладбище «Ракитки» в ТиНАО, где заранее купила место.

Несмотря на имеющиеся документы, сотрудники кладбища отказали родственнице, сославшись на то, что прежняя администрация якобы не предоставила сведения о продаже участка.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В августе сообщалось, что в Тюмени 91-летнего ветерана ВОВ Анну Бусыгину похоронили в полиэтиленовом мешке. Знакомые женщины обвинили в произошедшем руководство пансионата, в котором она проживала в последние годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о смерти ветерана возле больницы из-за нехватки в ней мест
В Тюмени 91-летнего ветерана ВОВ похоронили в пакете

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019