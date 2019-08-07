В Тюмени 91-летнего ветерана ВОВ похоронили в пакете

В Тюмени 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анну Бусыгину похоронили в полиэтиленовом мешке. Знакомые женщины обвиняют в произошедшем руководство пансионата, в котором она проживала в последние годы, сообщает 7 августа телеканал РЕН ТВ.

Как рассказал журналистам друг покойной и постоялец пансионата Николай Новопашин, у женщины не осталось родственников, поэтому организацией похорон занимался новый директор пансионата. По словам Новопашина, умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать. Кроме того, никого из постояльцев не позвали на прощание перед погребением.

«Даже нормальных похорон не организовали. Немытую, неодетую, в каком-то черном мешке похоронили», — рассказал мужчина.

Он отметил, что в пансионате произошедшее объяснили отсутствием средств. В СУ СК по региону уже пообещали провести проверку.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в Следственном комитете.

В феврале 2019 года жительница Самарской области Анна Плотникова привезла к зданию администрации гроб с телом своего гражданского супруга. Мужчину должны были похоронить на кладбище Рубежное, однако местные работники потребовали 50 тыс. рублей, и родственники умершего наняли другую организацию.