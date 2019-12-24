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В Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Действия Эстонии в отношении агентства Sputnik, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — это планомерная провокация, направленная против российских СМИ. Об этом во вторник, 24 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Действия Эстонии — это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналисткой деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления», — цитирует ее «РИА Новости».

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Кроме того, Захарова призвала Таллин публично представить факты несоответствия деятельности эстонского подразделения агентства Sputnik заявленным целям, а если таких не окажется, то извиниться за клевету.

22 декабря глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Sputnik — пропагандистское СМИ, является лишь субъективной оценкой.

В тот же день глава эстонского МИДа подчеркнул, что применяемые в стране санкции ЕС в отношении агентства касаются формы собственности агентства, и это «не ограничения в связи с содержанием его работы», а также добавил, что Sputnik — пропагандистское агентство, а не журналистское издание.

За день до того представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии и призвал их воздержаться от ограничений в отношении журналистов эстонского бюро агентства Sputnik.

20 декабря в ОБСЕ пришел запрос от Совета по правам человека при президенте России. Правозащитники просили отреагировать европейскую организацию на конфликт между Sputnik и властями Эстонии. В тот же день экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар заявил о недопустимости эпизодов давления на журналистов. Он отметил, что свобода СМИ должна быть в приоритете.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня». Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

В пресс-службе «России сегодня» назвали случившееся произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов. Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов. Гендиректор МИА Дмитрий Киселев со свой стороны назвал происходящее опасным прецедентом, который может спровоцировать «цепную реакцию» в Европе, пишет «Газета.ру».

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