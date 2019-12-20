Экс-премьер Эстонии выступил против давления на агентство Sputnik

Бывший премьер Эстонии и глава Центристской партии Эдгар Сависаар высказался против давления на российское информагентство Sputnik. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 20 декабря.

«Я не считаю правильным, что в Эстонии хотят закрыть канал Sputnik. СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся. Центристская партия всегда выступала за свободу СМИ. То же самое касается и России, и других стран. Мы не можем молчать о таких вещах», — заявил Сависаар.

Как отмечают сами журналисты информагентства Sputnik, Сависаар критически относится к современной эстонской политике. В частности, это касается и антироссийской направленности.

Ранее в этот же день Совет по правам человека обратился в Совет Европы из-за давления на Sputnik. В СПЧ выразили крайнюю обеспокоенность действиями властей Эстонии и отметили, что требования местного департамента полиции противоречат международным нормам, которые гарантируют свободу СМИ и независимость журналистов.

По данным сайта «Газета.ру», ООН тоже пытается разобраться в этой ситуации. Сейчас представители организации узнают все подробности конфликта.

19 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik. Он отметил, что попытки властей страны помешать работе журналистов не должны остаться незамеченными.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня». Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, а причиной были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц из России.

В пресс-службе «России сегодня» назвали случившееся произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов и заявили о планах обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права сотрудников СМИ на профессиональную деятельность. Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.