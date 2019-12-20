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СПЧ обратился в Совет Европы и ОБСЕ из-за давления на Sputnik в Эстонии

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру из-за давления властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ 19 декабря.

«Совет просит Арлема Дезира и Дуню Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Эстонии на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ и неукоснительное соблюдение европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов», — говорится в сообщении.

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В СПЧ выразили крайнюю обеспокоенность действиями властей Эстонии и отметили, что требования местного департамента полиции противоречат международным нормам, которые гарантируют свободу СМИ и независимость журналистов.

18 декабря стало известно, что в Эстонии могут возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если до конца декабря они не перестанут работать на информагентство «Россия сегодня». Им пришли письма с прямыми угрозами из департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, а причиной были названы санкции Евросоюза от 17 марта 2014 года, введенные против ряда физических и юридических лиц из России.

В пресс-службе «России сегодня» назвали случившееся произволом и беспрецедентным нарушением свободы слова журналистов и заявили о планах обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты права сотрудников СМИ на профессиональную деятельность. Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на эстонском языке призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допускать ареста журналистов.

Департамент информации и печати МИД России назвал ситуацию со Sputnik Estonia лежащей за гранью демократии и международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы СМИ. В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали международные структуры и правозащитные неправительственные организации отреагировать на происходящее.

В ООН заявили 20 декабря, что пытаются разобраться в сложившейся ситуации, пишет «Газета.ру».

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