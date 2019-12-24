В Москве открылась посвященная Эдуарду Успенскому выставка

В Москве открылась выставка «Эдуард Успенский. Наше детство». Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает НСН.

Экспозиция разместилась в центральном здании Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля на Зубовском бульваре. Посетители выставки смогут увидеть редкие рукописи, материалы из домашнего архива писателя, фотографии, афиши, авторские игрушки, а также книги Успенского, изданные на других языках. Кроме этого, среди экспонатов выставки — иллюстрации к сказкам писателя, сделанные художниками-иллюстраторами Виктором Чижиковым и Валерием Алфеевым. Также в экспозицию впервые включили материалы Литературной премии имени Корнея Чуковского, жюри которой Успенский возглавлял в последние 10 лет своей жизни.

Выставка будет открыта до конца марта 2020 года.

Эдуард Успенский, известный как создатель Чебурашки, Матроскина, Крокодила Гены, родился 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске. Свою первую книгу — сборник стихов «Смешной слоненок» — он опубликовал в 1965 году. В 1974 году писатель выпустил повесть-сказку «Дядя Федор, пес и кот», после чего режиссер Владимир Попов снял мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Успенский умер 14 августа 2018 года.