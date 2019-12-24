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Любовь Соболь оштрафована на 300 тыс. рублей за неразрешенные акции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Таганский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за нарушение правил проведения массовых акций в столице 10 и 31 августа. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.

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Суд признал Соболь виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных честью 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил организации митинга либо демонстрации»). По каждому делу ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, пишет ТАСС.

19 декабря президент России Владимир Путин пообещал ознакомиться с обстоятельствами дела Константина Котова, осужденного за участие в летних несанкционированных митингах в Москве.

В сентябре Тверской суд Москвы признал Котова виновным по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима. В октябре Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

В Москве летом прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек. До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию.

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