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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

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«В среднем мы, наверное, говорим о 1,5–2 годах проектирования и 3–4 годах строительства. К сожалению, это будет для нас, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не управимся», — сообщил Рахманов.

Он заверил, что с технической точки зрения ничего сложного в строительстве подобного судна нет. «Страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать всё», — подчеркнул Рахманов, добавив, что в случае поступления соответствующего заказа корпорация немедленно приступит к проектированию.

23 декабря Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) одобрило заявку на прокладку трубопровода «Северный поток – 2» в зимние месяцы. В ведомстве уточнили, что решение распространяется на период с января по апрель, а с мая новые разрешения не требуются. Речь идет об отрезке в 16,5 км. Заявка на работы была направлена компанией Nord Stream 2 еще 23 сентября.

Тогда же, 23 декабря, правительство Германии выразило уверенность в успешном завершении проекта трубопровода. В кабинете министров отметили, что позиция властей по отношению к газопроводу не изменилась, и выразили уверенность в том, что введенные американские санкции не помешают его реализации.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ — по данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Информацию подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

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