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Медведев обозначил сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии сомнений в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». На это понадобится на несколько месяцев больше, полагает он, передает «РИА Новости».

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«У «Газпрома» есть альтернативные варианты, как это всё проложить; ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это всё равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — сказал он.

Как подчеркнул глава правительства, катастрофы в введении Соединенными Штатами санкций против «Северного потока – 2» нет. Кроме того, Москва договорилась с Киевом по транзиту газа, отметил Медведев.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предполагающий ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В тот же день швейцарская Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы, что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2. 23 декабря компания вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода, из Балтийского моря. Там пока не прокомментировали сроки, на которые отложено строительство трубопровода.

Кроме Allseas под американские санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie, добавляет «Газета.ру».

В тот же день Медведев поручил кабинету министров проработать ответные меры на санкции США.

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