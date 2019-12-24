«Газель» сбила женщину с коляской на переходе в Петербурге

Водитель автомобиля «Газель» сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован. Об этом 24 декабря сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло днем 23 декабря на улице Орджоникидзе. 24-летняя женщина переходила дорогу с коляской, в которой находилась двухлетняя девочка, когда их сбила «Газель». Женщина успела увернуться, но машина задела коляску, в результате чего девочка получила травмы, пишет сайт kp.ru.

За рулем «Газели» был 47-летний мужчина, который проехал на запрещающий сигнал светофора. После случившегося водитель остановился и остался на месте аварии.

Уточняется, что женщина с коляской переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у девочки перелом лобовой кости и глазной орбиты, пишет сайт aif.ru. По факту аварии проводится проверка.

23 декабря сообщалось, что шесть человек, двое из которых — дети, получили травмы в тройном ДТП под Саратовом.