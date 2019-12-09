Сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде водителя арестовали

Водитель автомобиля Виктор Пильганов, сбивший детей на тротуаре в Нижнем Новгороде, заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Пильганова арестовали на два месяца — до 6 февраля. Отмечается, что мужчина — сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который был освобожден от должности в 2014 году.

ДТП с участием трех автомобилей произошло 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа школьников в сопровождении учителей. В результате пострадали девять школьников и трое взрослых, все они были госпитализированы. Одна из родительниц, которая сопровождала группу, скончалась в больнице. Состояние подростков медики оценивают как средней степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».