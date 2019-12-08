Два человека погибли под Томском в ДТП с участием маршрутки

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Томской области, на месте аварии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Микроавтобус Peugeot столкнулся с Toyota Fielder на дороге Томск–Колпашево. В аварии пострадали семь человек. В настоящее время выясняются виновник и обстоятельства ДТП, сообщает в воскресенье, 8 декабря, «РИА Новости».

Ранее в воскресенье в ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области столкнулись две легковушки, после удара они загорелись. В аварии погибли четыре человека.