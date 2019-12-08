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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Состояние подростков, пострадавших в результате ДТП в Нижнем Новгороде, стабильное. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Отмечается, что состояние двух взрослых, также пострадавших в ДТП, остается без изменений.

О состоянии детей агентству также рассказал заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов. «Двое подростков в субботу были прооперированы, всем детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось — компьютерная томография головы. Детям оказана вся необходимая помощь», — отметил он.

Шарипов добавил, что всех детей выпишут из больницы в течение двух недель. Кто-то из-них уже через четыре-пять дней сможет наблюдаться по месту жительства.

Ранее в этот день следователи задержали в Нижнем Новгороде 43-летнего автомобилиста, подозреваемого в провоцировании ДТП.

Авария с участием трех автомобилей произошла 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении учителей.

В результате, согласно уточненным данным «РИА Новости», пострадали 11 подростков и двое педагогов, а также мама одной из школьниц, сопровождавшая группу. Девять детей и трое взрослых были доставлены в больницу, где позже мама девочки скончалась.

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