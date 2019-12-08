Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

«На данный момент четверо погибших», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. На дороге столкнулись два автомобиля, от удара они загорелись.

В настоящее время специалисты устанавливают марки машин, так как они были сильно повреждены огнем. По данным областного главка МЧС, столкнулись грузовая «Газель» и Ford Transit. Фотографии с места аварии опубликовал РЕН ТВ.

Ранее в воскресенье стало известно, что правоохранители задержали в Нижнем Новогороде 43-летнего автомобилиста, подозреваемого в провоцировании ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников и еще двое взрослых. Следствие предъявит ему обвинение в ближайшее время.