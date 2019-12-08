Три человека погибли в ДТП под Томском

Жертвами ДТП на автодороге Камаевка-Асино-Первомайское в Томской области стали три человека, еще один пострадал. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Столкнулись автомобили ВАЗ-21093 и Toyota Corolla, передает «Интерфакс».

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники дорожной инспекции, очевидцев аварии просят обратиться в полицию.

7 декабря ДТП с участием трех автомобилей произошло в Нижнем Новгороде. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа школьников в сопровождении учителей. В результате, по последним данным, пострадали 10 подростков и двое взрослых, один из педагогов скончался в больнице. Подозреваемого в совершении ДТП, водителя Toyota, задержали, пишет «Газета.ру».