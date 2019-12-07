В Нижнем Новгороде прооперировали двух пострадавших в ДТП детей

Двум девятиклассникам, которые пострадали в аварии по дороге в театр, сделали операции в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал заведующий отделением травматологии областной детской больницы Иосиф Шарипов.

По его словам, в больнице оказались девять детей с травмами разной степени тяжести. Были прооперированы мальчик с переломом обеих костей голени и ребенок с обширной раной бедра. Также Шарипов отметил состояние остальных пострадавших, среди которых нет детей в тяжелом состоянии, пишет РЕН ТВ.

«Через две недели все будут дома, кто-то, может быть, уже через 4–5 дней, может, через 10 с рекомендациями наблюдения по месту жительства», — заключил завотделением.

ДТП с участием трех автомобилей произошло 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа школьников в сопровождении учителей. В результате, по последним данным, пострадали 12 человек, один из педагогов скончался в больнице.