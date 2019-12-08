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Следователи задержали предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранители задержали в Нижнем Новогороде 43-летнего автомобилиста, подозреваемого в провоцировании ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Нижегородской области.

Отмечается, что В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

ДТП с участием трех автомобилей произошло 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа школьников в сопровождении учителей. В результате, по последним данным, пострадали 10 подростков и двое взрослых, один из педагогов скончался в больнице.

Позже стало известно, что Toyota принадлежит генерал-майору юстиции Александру Пильганову, а за рулем, по данным СМИ, находился его 43-летний сын Виктор Пильганов.

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