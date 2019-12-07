Стало известно имя владельца сбившего детей в Нижнем Новгороде автомобиля

Автомобиль, который сбил детей на тротуаре в Нижнем Новгороде, принадлежит генерал-майору юстиции Александру Пильганову, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полицейский был освобожден от должности в 2014 году. За рулем авто находился сын владельца машины — 43-летний Виктор Пильганов. Сейчас с ним работают следователи.

ДТП с участием трех автомобилей произошло 7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа школьников в сопровождении учителей. В результате, по последним данным, пострадали 10 подростков и двое взрослых, один из педагогов скончался в больнице.