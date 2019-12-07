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Уголовное дело возбуждено после массовой аварии в Нижнем Новгороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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После массового ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали 12 человек, 10 из которых — дети, возбуждено уголовное дело. Об этом «РИА Новости» в субботу, 7 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

Расследование ведется по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), оно взято областной прокуратурой на контроль.

«Организована проверка соблюдения законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном органе.

В управлении ГИБДД агентству заявили, что водитель, спровоцировавший ДТП, отказался от медицинского освидетельствования. По данным ТАСС, ранее его лишали прав за вождение в пьяном виде.

По уточненным данным, ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Горького в Нижнем Новгороде 7 декабря. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в Audi, который затем отлетел на другую машину, а после — на тротуар, по которому в театр шла группа школьников в сопровождении учителей. В результате, по последним данным, пострадали 10 подростков и двое взрослых, один из педагогов скончался в больнице. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

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