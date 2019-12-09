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Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Петербурге

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Фото: vk.com
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Пять человек пострадали в результате аварии с автобусом в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД региона в понедельник, 9 декабря.

По предварительной информации, ДТП произошло на дороге на Турухтанные острова. Водитель автобуса остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, где в него въехала «Газель», пишет «Интерфакс».

В результате происшествия пострадали пять пассажиров автобуса. Отмечается, что водитель «Газели» скрылся с места происшествия.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря. Машина, за рулем которой находилась его девушка Лиана, врезалась в отбойник и вылетела в кювет. Позднее в тот же день стало известно о том, что Арсений перенес операцию.

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