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Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певица Валерия рассказала о том, как узнала об аварии, в которую попал утром 8 декабря ее сын Арсений Шульгин.

По словам певицы, она знала о планах сына приехать к ней в Санкт-Петербург, но не думала, что он все-таки поедет. Когда она в соцсети Instagram увидела, что сын с друзьями уже в пути, она почувствовала, что что-то не так, и позвонила сыну.

«Набираю ему, а он говорит: «Всё нормально, я губу разбил». И тут я понимаю, что произошла авария. Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через 5 минут после аварии. Дорога опасная, конечно. Лучше таких сюрпризов не делать», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Певица рассказала, что Арсений собирался познакомить ее с новой девушкой, которая в момент ДТП находилась за рулем и сломала руку. Сейчас сын с друзьями едет в Москву, где новой возлюбленной Арсения будут делать операцию.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря. Машина, за рулем которой находилась его девушка Лиана, врезалась в отбойник и вылетела в кювет. Позднее в тот же день стало известно о том, что Арсений перенес операцию.

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