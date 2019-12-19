Автобус со школьниками перевернулся в Ивановской области

В Ивановской области перевернулся школьный автобус, в котором находились 10 детей. Об этом 19 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Авария произошла утром 19 декабря в населенном пункте Селезнево Комсомольского района. Школьный автобус «ПАЗ» ехал в село Седельницы из деревни Бутово. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, транспортное средство развернулось на 180 градусов и упало на бок, отмечает телеканал «360». Все дети были пристегнуты, по предварительным данным, никто из них не пострадал.

Ушибы получила женщина, сопровождавшая школьников. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», госпитализация ей не потребовалась. Детей забрал второй автобус и доставил их в школу. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Как рассказал в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, ремни безопасности действительно могут спасти жизнь во время ДТП и пренебрегать ими не стоит ни в личном, ни в общественном транспорте.

В конце октября сообщалось, что автобус с детьми перевернулся в Карелии. В нем находились 16 детей и шесть взрослых, никто не пострадал.