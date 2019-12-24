Появилось приложение для вызова электриков

В России запустят приложение для бесплатного вызова электриков. Жильцы также смогут пользоваться услугами сантехников и слесарей. Оплачивать работу специалистов будет управляющая компания. Для ЖК на тысячу квартир подписка на год обойдётся в 68 тыс. рублей. Приложение планируют внедрить в 29 регионах.