Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».

Инцидент произошел 18 декабря. В госкорпорации отметили, что после столкновения аппарат изменил орбиту и потерял ориентацию.

«18 декабря 2019 года на космическом аппарате «Метеор-М» номер 2-2 была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на конструкцию космического аппарата», — приводит сообщение «РИА Новости».

Из-за ЧП «Метеор-М» перешел в энергосберегающий режим до входа в зону российских средств слежения.

В настоящее время связь и управление с «Метеором-М» восстановлена. Специалисты провели работы по гашению угловых скоростей и перевода аппарата в штатную ориентацию.

26 ноября сообщалось, что запущенный с Плесецка военный «спутник-инспектор» вышел на целевую орбиту. Аппарат будет осуществлять мониторинг состояния российских спутников и производить съемку поверхности Земли.