Прямой эфир

Ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» доставили на Байконур

0
Фото: ТАСС/Сергей Козак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета-носитель «Протон-М» с российским метеорологическим спутником «Электро-Л» № 3 доставлена на стартовый комплекс площадки космодрома Байконур и установлена на пусковую установку. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в субботу, 21 декабря.

Старт носителя запланирован на 24 декабря. В ближайшие дни на космодроме пройдут проверки состояния спутника, ракеты-носителя, а также разгонного блока ДМ-03. Также специалисты проверят системы управления ракеты.

Космический аппарат «Электро-Л» № 3 входит в состав одноименной гидрометеорологической космической системы. Она обеспечивает данными Федеральную службу России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другие ведомства.

Ранее, 18 декабря, в НПО имени Лавочкина рассказали, что перенос запуска ракеты «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками был вызван проблемами с системой управления ракеты-носителя, а не неполадками в разгонном блоке «Фрегат».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ
Все спутники успешно отделились от ракеты «Союз-СТ-А»

.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019