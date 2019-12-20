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Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых. Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал на пресс-конференции 20 декабря.

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«В новую программу будут заложены и следующие аппараты, тяжелые аппараты с возможностью бурения реголита, сбора необходимых ископаемых и доставки их на Землю», — цитирует его ТАСС.

16 декабря Рогозин сообщил, что с 2020 года «Роскосмос» планирует объединить все проекты космической отрасли в единую космическую госпрограмму, созданную по образцу госпрограммы вооружений, его слова приводит «Интерфакс».

10 декабря на утверждение правительства были вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса для полетов на Луну. «Роскосмос» проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон». Их основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

В начале января Рогозин сообщил, что к 2028 году в России создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей». Она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза.

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