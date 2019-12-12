В Госдуме предложили отмечать День памяти жертв освоения космоса

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин попросил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина выступить с инициативой об установлении 24 октября Днем памяти погибших при освоении космоса. Об этом в четверг, 12 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на обращение депутата.

Парламентарий напомнил, что 24 октября 1960 года при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошла катастрофа на космодроме Байконур с многочисленными человеческими жертвами. Количество погибших оценивается от 78 до 126 человек.

«В 2020 году будет отмечаться трагическая годовщина с момента катастрофы на Байконуре, и я считаю необходимым к этой дате внести поправку в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ и установить в качестве памятной даты России 24 октября как День памяти и скорби по погибшим при освоении космоса», — говорится в обращении Шерина к Рогозину.

8 октября президент России Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Хейг должны были отправиться на Международную космическую станцию 11 октября 2018 года на корабле «Союз МС-10». На ракете-носителе «Союз-ФГ» произошла авария, экипажу удалось спастись.