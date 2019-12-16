Рогозин рассказал о планах создать универсальный «лифт» на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать универсальный посадочный модуль для доставки грузов на Луну. Об этом он заявил во время пресс-конференции на космодроме Восточный в понедельник, 16 декабря.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — приводит его слова ТАСС.

Для реализации проекта понадобятся «колоссальные» средства, отметил Рогозин. Однако точную сумму он озвучивать не стал. Окупить проект, по его словам, можно будет благодаря доставке коммерческих грузов не только из России, но и других государств.

Коммерциализация проекта также предусмотрена. Именно она может оправдать затраты на его реализацию, добавил Рогозин.

По его словам, сейчас многие страны «рвутся в космос», и созданные модули помогут им реализовать свои намерения.

Ранее, в понедельник, Рогозин рассказал о планах строительства старта для сверхтяжелой ракеты. Согласно представленной им презентации, работы должны начаться ближе к концу 2022 года, когда будет достроен старт для тяжелых ракет «Ангара». Первый пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год.