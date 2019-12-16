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«Роскосмос» вознамерился доставить корабль к МКС за два часа

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Фото: NASA
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«Росскосмос» попробует в 2020 году отправить космический корабль к Международной космической станции (МКС) и доставить его туда за два часа. Это следует из презентации, представленной 16 декабря на космодроме Восточный.

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«До МКС — за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции», — говорится в видеоролике, рассказывающем о планах госкорпорации.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в ближайшее время планируется полет пилотируемого корабля по короткой двухвитковой схеме, занимающей 3,5 часа, передает «РИА Новости».

В настоящее время российские корабли добираются до станции по стандартной двухсуточной схеме или по быстрой шестичасовой.

Ранее в этот же день Рогозин рассказал, что строительство старта для ракеты сверхтяжелого класса может начаться на космодроме «Восточный» в 2022 году. Ранее в декабре на утверждение кабмина были вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса для полетов на Луну.

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