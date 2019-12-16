У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

В РКК сослались на дефицит финансирования при том, что в программу заложены средства общим объемом 57,5 млрд рублей, которые нужно потратить с 2016 по 2025 год.

«Предлагаемые решения: <…> Выделить дополнительные средства в объеме 18,1 млрд рублей по госконтракту <...> опытно-конструкторская работа «Перспективный пилотируемый транспортный корабль», — говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении агентства.

Из этих средств дополнительные 2,7 млрд рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 млрд рублей — на доработку системы исполнительных органов спуска, более полмиллиона рублей — на доработку системы управления движением и навигацией, еще 595 млн рублей — на доработку системы бортовых измерений, 678 млн рублей на доработку системы электроснабжения, 668 млн рублей — на систему жизнеобеспечения экипажа, 918 млн рублей — на двигательную установку.

«Орел» (ранее — «Федерация») — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

В сентябре стало известно, что Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел», а не два разных, как планировалось. Изначально речь шла об отдельных модификациях для полетов на околоземную орбиту и Луну, но их решено объединить.