Прямой эфир

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

0
Фото: TASS/DPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

Застрять в «Ангаре»: проблемы производства новейших ракет
Что происходит с самым перспективным российским носителем

В РКК сослались на дефицит финансирования при том, что в программу заложены средства общим объемом 57,5 млрд рублей, которые нужно потратить с 2016 по 2025 год.

«Предлагаемые решения: <…> Выделить дополнительные средства в объеме 18,1 млрд рублей по госконтракту <...> опытно-конструкторская работа «Перспективный пилотируемый транспортный корабль», — говорится в материалах корпорации, имеющихся в распоряжении агентства.

Из этих средств дополнительные 2,7 млрд рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 млрд рублей — на доработку системы исполнительных органов спуска, более полмиллиона рублей — на доработку системы управления движением и навигацией, еще 595 млн рублей — на доработку системы бортовых измерений, 678 млн рублей на доработку системы электроснабжения, 668 млн рублей — на систему жизнеобеспечения экипажа, 918 млн рублей — на двигательную установку.

«Орел» (ранее — «Федерация») — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

В сентябре стало известно, что Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел», а не два разных, как планировалось. Изначально речь шла об отдельных модификациях для полетов на околоземную орбиту и Луну, но их решено объединить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Толстые» космонавты не полетят на Луну
«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019