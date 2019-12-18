В НПО им. Лавочкина уточнили причину переноса старта «Союз-СТ»

В переносе времени старта ракеты «Союз-СТ», которая 17 декабря должна была вывести на орбиту пять европейских спутников, не виноват разгонный блок «Фрегат», рассказали «Известиям» в НПО им. С.А. Лавочкина.

Специалисты объединения предлагают не брать в расчет информацию, распространенную через Twitter директора по науке Европейского космического агентства Гюнтера Хазингера, а опираться на официальное сообщение «Роскосмоса».

В корпорации сообщили, что проблемы относятся к системе управления ракеты-носителя. По подсчетам «Известий», на старте «зависли» минимум $440 млн — именно столько можно потерять при неудачном запуске ракеты.

Источник из ракетно-космической отрасли отметил «Известиям», что проблемы несерьезные и принадлежат к трудностям такого рода, которые довольно часто и успешно решаются специалистами при запуске.

Подробнее — в материале «Известий»:

Космические деньги: из-за отложенного старта «Союза» зависли почти $500 млн