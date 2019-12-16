Прямой эфир

Рогозин рассказал о возможном переносе запуска «Науки»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

«Наука» и техника: когда лабораторный модуль долетит до МКС
Срок запуска российского модуля вновь перенесли

«Мы планируем МЛМ «Наука» отправить на Байконур уже в начале 2020 года, начать электрические испытания, проверить приборы, как они работают, обеспечить пуск или в конце 2020 года, или в начале 2021-го», — объяснил он, выступая на пресс-конференции на космодроме Восточный.

Ранее в мае запуск «Науки» планировался на май 2020 года, а до этого — на июль.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа МКС с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на середину 2020 года. До этого планировалось, что состав экипажа будет увеличен к сентябрю 2019-го.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль на доработку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» вознамерился доставить корабль к МКС за два часа
В Госдуме предложили отмечать День памяти жертв освоения космоса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019