Рогозин рассказал о возможном переносе запуска «Науки»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

«Мы планируем МЛМ «Наука» отправить на Байконур уже в начале 2020 года, начать электрические испытания, проверить приборы, как они работают, обеспечить пуск или в конце 2020 года, или в начале 2021-го», — объяснил он, выступая на пресс-конференции на космодроме Восточный.

Ранее в мае запуск «Науки» планировался на май 2020 года, а до этого — на июль.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа МКС с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на середину 2020 года. До этого планировалось, что состав экипажа будет увеличен к сентябрю 2019-го.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль на доработку.