Рогозин подтвердил перенос запуска МЛМ «Наука» на конец 2020 года

Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» произойдет в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ 23 мая.

Ранее запуск модуля планировался на лето 2020 года.

«В конце следующего года мы собираемся отправить новый модуль МЛМ», — цитирует Рогозина ТАСС.

Он добавил, что в 2021 году на МКС планируется отправить стыковочный модуль, в 2022 году — научно-энергетический модуль.

Строительство модуля «Наука» началось еще в 1995 году. МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек.

Ранее в четверг Рогозин заявил, что Россия скоро начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями. По его словам такая ракета будет дешевле, чем те, которые используются сейчас.

Также глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия планирует совершить пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность первого российского космонавта в 2030 году. В случае если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.