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Минобороны Мексики на пять лет засекретило данные о неудачной операции

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Фото: TASS/YAY
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Минобороны Мексики на пять лет засекретило данные о неудачной операции по поимке Овидио Гусмана, сына бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила газета Milenio.

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Согласно заявлению ведомства, публикация такого рода данных «может поставить под угрозу национальную и общественную безопасность, снизив эффективность деятельности против организованной преступности, которая нацелена на то, чтобы помочь федеральному правительству вернуть мир в страну».

Сын Хоакина Гусмана был задержан в октябре после ожесточенных столкновений в городе Кулиакан. Однако боевики наркокартеля «Синалоа» вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана по кличке Мышь.

Такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности жизни людей. По данным властей, за семь часов столкновений в Кулиакане погибли девять человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Беспорядками также воспользовались заключенные местной тюрьмы, из которой сбежали 55 преступников.

Бывший главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка был выдан американским властям в январе 2017 года. Он обвинялся в контрабанде и продаже наркотических веществ, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. Кроме того, Гусман планировал убийства своих конкурентов в наркобизнесе и высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, который не согласился на взятку.

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