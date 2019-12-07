Трамп отложил признание наркокартелей из Мексики террористическими

Президент США Дональд Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Как объяснил американский лидер, вся необходимая работа проделана, и Вашингтон готов завершить процедуру в соответствии с законом, но, по просьбе президента Мексики Мануэля Лопеса Обрадора, принятие решения откладывается. США и Мексика будут активнее сотрудничать в борьбе с наркоторговлей, добавил глава Белого дома.

В ответ глава МИД Мексики Марсело Эбрард поблагодарил американского президента за такое решение. «Победило сотрудничество, и появятся хорошие результаты», — написал мексиканский дипломат в Twitter.

В октябре министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо заявил, что не уйдет с поста после провала спецоперации по задержанию сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка.

Сын Коротышки был задержан после ожесточенных столкновений в городе Кулиакан. Однако боевики наркокартеля «Синалоа» вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить его. По словам министра, такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности жизни людей. Беспорядками воспользовались заключенные местной тюрьмы, из которой сбежали 55 человек.