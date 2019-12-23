Пушков ответил на слова Джонсона об «ошибке» в отношении России

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о невозможности перезагрузить отношения с Россией.

Ранее 23 декабря британский премьер рассказал журналисту издания The Spectator, что в 2019 году изменил свое «ошибочное» мнение о вероятности «начать всё заново» с Москвой. По словам Джонсона, его «очень, очень разочаровало», что он был неправ.

Пушков в ответ заметил, что Россия обозначала возможность нового старта в отношениях с Лондоном, однако британские власти этого не хотят.

«Так что не надо валить с больной головы на здоровую», — написал сенатор в Twitter.

21 декабря Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России.