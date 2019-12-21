Джонсон заявил о трудностях при попытках улучшить отношения с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией, но признал трудности в попытках продвинуть их вперед. Об этом политик сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR во время субботнего визита в Эстонию, где встретился с эстонским коллегой Юри Ратасом и британскими военнослужащими международного батальона НАТО в военном городке Тапа.

«Как и многие другие в Западной Европе, я рассчитываю на улучшение отношений с Россией, но, к сожалению, эти усилия разочаровывают, — цитирует портал слова Джонсона. — Я оптимист, но сталкиваюсь с реальными трудностями, пытаясь продвинуть наши отношения вперед».

По его словам, Британия хочет больше взаимодействия с Россией, в том числе в сфере торговли, но в двусторонних отношениях наблюдаются «серьезные проблемы», например, из-за отравления в Солсбери весной 2018 года Сергея и Юли Скрипалей.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений. После длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы.

В покушении на отца и дочь Лондон обвинил россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. В начале сентября прокуратура Британии выдала ордер на их арест, обвиняя россиян по четырем статьям, в том числе «Покушение на убийство». Сами Петров и Боширов говорили в интервью телеканалу RT, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знакомы со Скрипалями, и призвали виновных в покушении на Скрипалей сознаться и извиниться.

В свою очередь, Джонсон назвал «издевательским» интервью с участием россиян.