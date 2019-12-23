Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Перезагрузка отношений России и Великобритании невозможна. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в понедельник, 23 декабря.

Журналист издания The Spectator спросил у британского премьера, о чем он изменил свое мнение в 2019 году. «О чем я действительно изменил свое мнение, так это о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я правда думал, как и, думаю, многие иностранные секретари и министры считали раньше, что мы могли начать всё заново с Россией. Это великая страна, вместе с которой мы воевали против фашизма», — отметил Джонсон.

Британский лидер подчеркнул, что глубоко ошибался в этом суждении: «Меня очень, очень разочаровало, что я был не прав».

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы. Среди основных проблем в налаживании контакта Джонсон назвал трудности в связи со скандалом в Солсбери.