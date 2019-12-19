Путин заявил о невмешательстве РФ во внутренние дела Великобритании

Со стороны России никакого вмешательства во внутренние дела Великобритании нет. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что Россия оставляет за собой право высказываться о происходящем в других странах, «как это делают другие», что нельзя считать вмешательством. Также Путин подчеркнул, что знает, какую оценку ему дают за рубежом, однако это никак не влияет на отстаивание им фундаментальных интересов России на международной арене.

Кроме того, президент РФ поздравил с победой на выборах премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Он оказался победителем. И он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе. <…> Я так понимаю, он намерен реализовать все свои планы в отношении этого Brexit (выход Великобритании из Евросоюза. — «Известия»)», — рассказал Путин.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консерваторам удалось сформировать абсолютное большинство в палате общин. Таким образом, им не пришлось создавать коалицию для формирования правительства. Кроме того, у консерваторов теперь есть возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.