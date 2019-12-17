Посол РФ в Лондоне рассказал об изменениях в отношениях с Британией

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал «Известиям» об изменениях в отношениях Москвы и Лондона после Brexit.

По словам российского дипломата, после выхода Великобритании из ЕС страна станет самостоятельным субъектом международных отношений в целом ряде областей, в первую очередь в торговле и экономике. Однако Лондон останется членом НАТО и во внешней политике продолжит опираться на прежние постулаты.

Также Келин рассказал, что РФ придется строить отношения с Британией уже не как с членом двух крупнейших объединений (ЕС и НАТО), а только с тем, что остается в Североатлантическом альянсе. Именно это станет важным изменением в отношениях двух стран, так как Москве придется «подумать о новых модальностях работы в сфере торговли, экономики».

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консерваторам удалось сформировать абсолютное большинство в палате общин. Таким образом, им не пришлось создавать коалицию для формирования правительства. Кроме того, у консерваторов теперь есть возможность проводить через парламент любые предложенные ими законопроекты.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.