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Французский НПЗ прекратит работу из-за забастовки работников

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во французском Гранпюи может прекратить производство из-за забастовки сотрудников против пенсионной реформы. Об этом 23 декабря сообщает Reuters со ссылкой на представителя «Всеобщей конфедерации труда» (CGT).

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За остановку предприятия проголосовали работники. Как отмечает собеседник издания, администрация завода попросила час на размышления.

«CGT приветствует приверженность всех тех, кто присоединяется к этому историческому социальному движению. Главная цель — это существование социальной страховки, соразмерной стоимости произведенной работы», — цитирует комментарий CGT ТАСС. Помимо этого, в профсоюзном объединении призвали расширять забастовку до тех пор, пока правительство согласится отказаться от реформы.

Завод в Гранпюи станет вторым предприятием, прекратившим работу из-за забастовок. Днем ранее был закрыт НПЗ в Лавера, департаменте Буш-дю-Рон, передает France info.

Ранее в этот же день в ходе протестов в Париже манифестанты подожгли фаеры и дымовые шашки в вестибюле метро.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря.

8 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти намерены довести пенсионную реформу до конца, так как «если власти Франции не проведут эту реформу сегодня, то в будущем это сделает кто-то другой, но в более жесткой форме». 11 декабря он рассказал, что реформа направлена на уважение интересов каждого гражданина и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хоть и не запрещено.

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