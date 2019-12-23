Французский НПЗ прекратит работу из-за забастовки работников

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) во французском Гранпюи может прекратить производство из-за забастовки сотрудников против пенсионной реформы. Об этом 23 декабря сообщает Reuters со ссылкой на представителя «Всеобщей конфедерации труда» (CGT).

За остановку предприятия проголосовали работники. Как отмечает собеседник издания, администрация завода попросила час на размышления.

«CGT приветствует приверженность всех тех, кто присоединяется к этому историческому социальному движению. Главная цель — это существование социальной страховки, соразмерной стоимости произведенной работы», — цитирует комментарий CGT ТАСС. Помимо этого, в профсоюзном объединении призвали расширять забастовку до тех пор, пока правительство согласится отказаться от реформы.

Завод в Гранпюи станет вторым предприятием, прекратившим работу из-за забастовок. Днем ранее был закрыт НПЗ в Лавера, департаменте Буш-дю-Рон, передает France info.

Ранее в этот же день в ходе протестов в Париже манифестанты подожгли фаеры и дымовые шашки в вестибюле метро.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря.

8 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти намерены довести пенсионную реформу до конца, так как «если власти Франции не проведут эту реформу сегодня, то в будущем это сделает кто-то другой, но в более жесткой форме». 11 декабря он рассказал, что реформа направлена на уважение интересов каждого гражданина и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хоть и не запрещено.